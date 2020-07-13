Путин отметил общественный запрос на качественную работу госуправления на всех уровнях

12:07 (мск), источник: ТАСС
Голосование по поправкам в конституцию продемонстрировало наличие запроса граждан на качественную работу всей системы государственного управления. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что «высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления предъявили» граждане в ходе голосования по поправкам в Конституцию.
«Этот общественный запрос безусловно должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, должен быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативах», — сказал глава государства.