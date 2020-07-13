Путин призвал расширить горизонт планирования нацпроектов

Президент также предложил скорректировать работу по нацпроектам с учетом «реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике». Он подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами. «В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, т. е. за 2024 г. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.
Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 г., но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года. По словам премьера, работа по достижению обозначенных в мае 2018 г. [речь о майском указе президента о целях и задачах развития страны] целей теперь будет вестись в условиях более жестких бюджетных ограничений.
«Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним», — подчеркнул премьер. Путин поручил в течение трех месяцев скорректировать нацпроекты, а также подготовить проект указа о продлении сроков их достижения до 2030 г.
11 июня председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что правительство подготовит обновленные нацпроекты через два-три месяца. Он отметил, что власти могут добавить новые проекты и сократить часть прежних мер, а также пересмотреть их цели.
В мае Минфин предложил перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы в случае невозможности их использования из-за пандемии COVID-19.