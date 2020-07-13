Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент «Ъ» и «Ведомостей», освещавший ВПК, был задержан и арестован на прошлой неделе по подозрению в государственной измене. Сегодня ему должно быть предъявлено обвинение.
«Ваня всегда и работал и вел себя, как человек с чистой совестью, потому что работать в такой чувствительной сфере, в которой он работал, понимая, что тобой могли быть недовольны в том числе и спецслужбы, это не то, чего можно было ожидать от шпиона», — сказала Светлана Бочарова из «Ведомостей». Антон Желнов с телеканала «Дождь» отметил, что общественности так и не было предъявлено ни одного доказательства вины Ивана Сафронова. «Я знаю Ваню, его тексты, его честность, профессионализм, и уж с чем с чем, а госизменником Ваня быть не может», — заявил он.
Напомним, ФСБ считает, что господин Сафронов в 2017 году якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. При этом утверждалось, что господина Сафронова завербовали еще в 2012 году. Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд рассмотрит его 16 июля.