Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

13:05 (мск), источник: Коммерсантъ
По словам Трутнева, работа руководства региона была организована плохо.
«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег», — рассказал господин Трутнев журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он просил, чтобы все «работало штатно» и жители не чувствовали проблем.
Юрий Трутнев прокомментировал арест губернатора региона Сергея Фургала. По его мнению, правоохранители не пошли бы на такой шаг, если бы не имели «сто процентов железного обоснования». Принимать решение, однако, будет суд. «Если судом и президентом РФ будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы», — сказал он.
По поводу протестных акций Юрий Трутнев заявил, что «у людей есть право выражать свое мнение». «Событие, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть
Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. После задержания его перевезли в Москву и арестовали. Сам губернатор свою вину полностью отрицает.
11 июля в Хабаровске прошла стихийная акция в поддержку губернатора. Ее называют самой масштабной в истории города. По разным оценкам, в акции приняло участие от 30 тыс. до 35 тыс. человек. По официальным данным МВД — от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Жители требуют, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине. На следующий день в Хабаровске прошла еще одна акция.