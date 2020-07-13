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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона. Ранее о его визите писал «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По словам Трутнева, работа руководства региона была организована плохо.

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«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег», — рассказал господин Трутнев журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он просил, чтобы все «работало штатно» и жители не чувствовали проблем.

Юрий Трутнев прокомментировал арест губернатора региона Сергея Фургала. По его мнению, правоохранители не пошли бы на такой шаг, если бы не имели «сто процентов железного обоснования». Принимать решение, однако, будет суд. «Если судом и президентом РФ будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы», — сказал он.

Вице-премьер заявил, что в случае смены руководства сначала будет назначен врио, а уже избранный губернатор Хабаровского края «будет определяться, с какой командой он будет работать». Власти с уважением отнесутся к выбору жителей, заявил господин Трутнев.

По данным «Ъ», решение об отставке Сергея Фургала и назначении врио может быть принято на этой неделе. Источники заявили, что на эту должность есть не менее пяти кандидатов.
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По поводу протестных акций Юрий Трутнев заявил, что «у людей есть право выражать свое мнение». «Событие, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей», — сказал он. При этом он отметил, что не все жители, которые голосовали за господина Фургала, могли знать детали его биографии.

Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. После задержания его перевезли в Москву и арестовали. Сам губернатор свою вину полностью отрицает.

11 июля в Хабаровске прошла стихийная акция в поддержку губернатора. Ее называют самой масштабной в истории города. По разным оценкам, в акции приняло участие от 30 тыс. до 35 тыс. человек. По официальным данным МВД — от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Жители требуют, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине. На следующий день в Хабаровске прошла еще одна акция.

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