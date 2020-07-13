20:38 (мск), источник: Известия
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа
В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих
В Роспотребнадзоре заявили, что прибывшим на территорию России без результата теста будет даваться три дня на то, чтобы пройти его.
На прошлой неделе Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных
По мнению
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами