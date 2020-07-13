Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
8Московский зоопарк. Изоляция
21:25 (мск), источник: ТАСС

Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций

МОСКВА, 13 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный гарантировать право работников на все положенные им по закону выплаты при ликвидации юридических лиц или сокращении штата. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

Утвержденные законом меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные кодексом.

Читайте также
Путин: Россия переживет пандемию с минимальными потерями

Закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополняется нормой, согласно которой в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией организации, должно быть подтверждено, что все увольняемые по этой причине работники получили причитающиеся им выплаты.

При этом в единый государственный реестр запись о ликвидации юридического лица вносится не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока обращения работников к работодателю за получением положенных им выплат.

Документ был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) РФ от 19 декабря 2018 года. Как отмечали в КС, право на получение среднемесячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.

 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили полномочий
В России предрекли закрытие четверти торговых центров
Ученые назвали самый неприятный подарок
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Житель Киева построил себе дачу с огородом на крыше многоэтажки
Gnezdo.ru
Водителей в РФ с 1 июля ждут неприятные сюрпризы
Назван лучший автомобиль 2020 года
Затронет всех в России. Что задумал Мишустин
Кто отправил Медведева в отставку?
Hi-Tech
Ученые совершили прорыв В этом помогла компоновка химических элементов батареи в виде «сэндвича»
Авто
Вернулся и изменился: тест-драйв обновленного Mitsubishi ASX Шестой рестайлинг за 10 лет получился не особенно щедрым в техническом плане - автомобиль едет так же, как и раньше. Но кое-чем полезным он все же обзавелся
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Трюк, как залить масло, не пролив ни капли
Кем на самом деле был водитель, убитый Ефремовым
Леди
Почему россияне скупают подделки люксовых брендов В России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в столице.
Новости партнеров
Названа дата, когда будут сняты все ограничения
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Состояние Булановой ухудшилось
Фото 73-летней Варлей в бикини произвело фурор
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь