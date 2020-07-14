09:09 (мск), источник: РИА Новости
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
ВАРШАВА — РИА Новости. Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, сообщил на
Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.
По данным Госизбиркома, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.
Госизбирком уточнил, что недействительными по различным причинам признаны 0,18% избирательных бюллетеней.
Явка избирателей составила рекордные 68,18%.