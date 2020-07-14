Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами «Союзов»

«Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит», — сказал он в интервью радио «Комсомольская правда».
Таким образом Рогозин сравнил новые корабли США и летающий еще с советских времен «Союз». Гендиректор «Роскосмоса» упомянул и о разрабатываемом в России «Орле», который, в отличие от американских новинок, будет способен летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне. При этом он не стал упоминать, что для лунных полетов США строят совместно с Европой корабли Orion.
Рогозин также рассказал, как будет работать система аварийного спасения «Орла». По его словам, она сможет не только безопасно приземлять корабль в случае аварии ракеты, но и довыводить его на околоземную орбиту.