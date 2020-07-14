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01:22 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин назвал космические корабли США гламурными аналогами «Союзов»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.

Источник: РИА Новости

«Да, более просторные, более гламурные, но аналоги нашего дедушки. То, что мы говорим, старый конь борозды не испортит», — сказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Таким образом Рогозин сравнил новые корабли США и летающий еще с советских времен «Союз». Гендиректор «Роскосмоса» упомянул и о разрабатываемом в России «Орле», который, в отличие от американских новинок, будет способен летать не только на околоземную орбиту, но и к Луне. При этом он не стал упоминать, что для лунных полетов США строят совместно с Европой корабли Orion.

Рогозин также рассказал, как будет работать система аварийного спасения «Орла». По его словам, она сможет не только безопасно приземлять корабль в случае аварии ракеты, но и довыводить его на околоземную орбиту.

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