Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
25Полководцы победы: «При параде»
00:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем

Глава госкорпорации «Роскосмос» рассказал о разработке российского двигателя на метане, который даст возможность многократного использования ракеты.

Источник: AP 2020

По его словам, в настоящее время госкорпорация и в целом России переживает важнейший период из-за колоссального отрыва от старых технологий и перехода к новым технологиям, а также разработки новейших ракет.

Читайте также
США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180

— Сейчас запущены в производство самые новые ракеты: на сжиженном природном газе, и ракета «Союз-5», «Союз-6», и ее морская версия «Союз-7» для морского старта, «Ангара». Завтра я буду работать в Воронеже на «Химавтоматике», мы будем слушать доклады экспертов, конструкторов по разработке двигателя на метане. Именно такие двигатели дадут нам возможность многократного использования ракеты. Сказки, которые нам рассказывают по поводу многразовости — неправда. Многоразовость — это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска, — объяснил Дмитрий Рогозин в интервью на радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что отечественные специалисты в настоящее время работают над подобным двигателем.

— Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем. Абсолютно уверен, что наши спецы с этой задачей справятся. Поэтому у нас хорошее настроение, бодренькое, как говорится, — добавил Рогозин.

 Куценко заменил Александра Домогарова в роли мужа Высоцкой
Пять причин, почему в России не будет деноминации
В России отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили полномочий
Ученые назвали самый неприятный подарок
ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
5 звезд РФ, которые сбросили до 50 кг (фото)
Звезды РФ до того, как набрали вес (фото)
Новый фильм 2020: от экрана невозможно оторваться
Hi-Tech
Ученые совершили прорыв В этом помогла компоновка химических элементов батареи в виде «сэндвича»
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 272
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 195
День сурка. 122
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 114
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Российский роддом заплатит семье 2,5 млн рублей за смерть ребенка Трагедия случилась из-за неправильно проведенных родов
Леди
Известная художница похудела после занятий йогой Новая тренировка в рубрике «Зарядка со звездой»
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь