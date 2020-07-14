Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем

По его словам, в настоящее время госкорпорация и в целом России переживает важнейший период из-за колоссального отрыва от старых технологий и перехода к новым технологиям, а также разработки новейших ракет.
— Сейчас запущены в производство самые новые ракеты: на сжиженном природном газе, и ракета «Союз-5», «Союз-6», и ее морская версия «Союз-7» для морского старта, «Ангара». Завтра я буду работать в Воронеже на «Химавтоматике», мы будем слушать доклады экспертов, конструкторов по разработке двигателя на метане. Именно такие двигатели дадут нам возможность многократного использования ракеты. Сказки, которые нам рассказывают по поводу многразовости — неправда. Многоразовость — это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска, — объяснил Дмитрий Рогозин в интервью на радио «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что отечественные специалисты в настоящее время работают над подобным двигателем.
— Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем. Абсолютно уверен, что наши спецы с этой задачей справятся. Поэтому у нас хорошее настроение, бодренькое, как говорится, — добавил Рогозин.