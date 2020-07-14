ЛДПР назвала кандидатов на смену Фургалу

ЛДПР может предложить на пост врио председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Ранее «Ъ» стало известно, что в качестве одной из кандидатур на должность временно исполняющего обязанности главы региона рассматривается господин Дегтярев.
«У нас есть Жигарев — председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. Дегтярев — тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока Андрейченко… То есть мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР», — сказал господин Жириновский в эфире RTVI.
«Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сказал господин Черкасов в интервью РБК. По его словам три кандидатуры, с которыми определилась фракция, «поданы в соответствующие кабинеты». Депутат утверждает, что рассматривались кандидатуры, «знакомые с промышленностью и Дальним Востоком».
Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей в 2004—2005 годах. В Хабаровске из-за ареста губернатора произошли самые массовые протесты в истории города.
Источники «Ъ» утверждают, что Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового временно исполняющего обязанности. На пост врио рассматривают пять кандидатур: главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка, председателя комитета Госдумы по спорту от ЛДПР Михаила Дегтярева, замполпреда президента в ДФО Григория Куранова, заместителя господина Фургала Юрия Золочевского и экс-зампреда правительства региона Андрея Базилевского.