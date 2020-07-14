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09:40 (мск), источник: Коммерсантъ

ЛДПР назвала кандидатов на смену Фургалу

ЛДПР определилась с возможными кандидатами на пост врио главы Хабаровского края. Об этом сообщил депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов. По его словам, лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры. Позже господин Жириновский подтвердил информацию. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств.

ЛДПР может предложить на пост врио председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Ранее «Ъ» стало известно, что в качестве одной из кандидатур на должность временно исполняющего обязанности главы региона рассматривается господин Дегтярев.

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«У нас есть Жигарев — председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. Дегтярев — тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока Андрейченко… То есть мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР», — сказал господин Жириновский в эфире RTVI.

«Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сказал господин Черкасов в интервью РБК. По его словам три кандидатуры, с которыми определилась фракция, «поданы в соответствующие кабинеты». Депутат утверждает, что рассматривались кандидатуры, «знакомые с промышленностью и Дальним Востоком».

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей в 2004—2005 годах. В Хабаровске из-за ареста губернатора произошли самые массовые протесты в истории города.

Источники «Ъ» утверждают, что Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового временно исполняющего обязанности. На пост врио рассматривают пять кандидатур: главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывшего сотрудника ФСБ Константина Басюка, председателя комитета Госдумы по спорту от ЛДПР Михаила Дегтярева, замполпреда президента в ДФО Григория Куранова, заместителя господина Фургала Юрия Золочевского и экс-зампреда правительства региона Андрея Базилевского.

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