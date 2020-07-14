02:12 (мск), источник: Известия
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
До конца 2023 года повышающий коэффициент предлагается установить на уровне 1,5, после этого снизить его до 1. Такой механизм, однако, будет применяться не ко всем месторождениям, подпадающим под НДД, а только к «средне новым» (части первой и второй групп участков).
НДД предполагает сохранение НДПИ, но в пониженном размере (в среднем на 60%) в сравнении с общей действующей налоговой ставкой. Кроме того, для участков недр, расположенных в новых регионах и относящихся к так называемым гринфилдам, предусмотрен льготный период уплаты этого налога.
Также Минфин предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более, чем на 50%.
Замглавы ведомства Алексей Сазанов, курирующий налогообложение энергетической отрасли, в интервью агентству Reuters оценил выпадающие доходы от введения режима НДД в 213 млрд рублей. Появление нового налога в его нынешнем виде Сазанов назвал своей самой большой ошибкой в карьере.