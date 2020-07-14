Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

В Ливии часть страны контролирует Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, часть — Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. ЛНА сотрудничает с парламентом, который заседает на востоке страны.
«Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту… Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран», — говорится в заявлении на сайте Палаты представителей.
В июне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности ввязаться в ливийский конфликт, подчеркнув, что это будет законным шагом с точки зрения международного права.
В качестве альтернативы Египет настаивает на немедленной приостановке военных действий в Ливии.
В конце апреля спикер Палаты представителей Агила Салех предложил формулу урегулирования в Ливии, которую, как отмечал ряд местных СМИ, составили в Москве. Он несколько раз обращался к Египту с просьбой о военной поддержке.