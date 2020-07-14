В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

13:48 (мск), источник: Известия
«В данном случае можно сказать, что слава Богу, что это обошлось без провокаций и без эксцессов, это очень важно, потому что, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов не допускать
По мнению Пескова, говорить о том, что президент России Владимир Путин сделал
«В данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес губернатора. Обвинения в организации убийств», — напомнил Песков.
После задержания Фургала в Хабаровском крае прошли несколько несогласованных акций в поддержку губернатора. В первой из них приняли участие более 10 тыс. человек, во второй — несколько сотен человек.
Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004—2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.