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14:23 (мск), источник: Forbes

Главных оппонентов Лукашенко сняли с выборов

ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатами в президенты основных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сами они ранее говорили, что их исключение из предвыборной гонки будет означать фактически отмену президентских выборов.

Источник: Reuters

Центризбирком Белоруссии отказался регистрировать на президентские выборы двух оппозиционных кандидатов — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, находящегося под арестом, и руководителя IT-кластера Парк высоких технологий Валерия Цепкало, сообщает белорусское издание TUT.by.

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Бабарико и Цепкало вместе с популярным белорусским блогером Сергеем Тихановским образовывали так называемую большую оппозиционную тройку и считались самими серьезными соперниками Александра Лукашенко, бессменно возглавляющего Белоруссию с 1994 года. Тихановский не смог баллотироваться после того, как его задержали и завели уголовное дело. Вместо него кампанию начала его жена Светлана Тихановская, по образованию преподаватель немецкого и английского языков. Ее кандидатуру ЦИК зарегистрировал.

Помимо нее, на выборы были зарегистрированы четверо кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и бывшая депутат Палаты представителей (нижняя палата) Нацсобрания Белоруссии Анна Канопацкая.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Чтобы зарегистрироваться кандидатом, надо было собрать не меньше 100 000 достоверных подписей избирателей и подать в избирком декларацию о доходах и имуществе за 2019 год. Согласно белорусскому законодательству, ЦИК может отказать в регистрации, если сочтет, что в декларации есть существенная информация, не соответствующая действительности.

Цепкало ЦИК отказал из-за того, что по итогам проверки достоверными были признаны меньше 100 000 собранных им подписей. Штаб Цепкало сообщал, что всего сдал в ЦИК 160 000 подписей. Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, из которых после проверок действительными были признаны 165 744. Ему отказали в регистрации из-за несоответствия декларации и участия иностранной организации в его кампании.

Как пишет TUT.by, на заседании глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что в декларации Бабарико не указана часть дохода — кешбэк от Белгазпромбанка в размере 283,43 белорусского рубля и доход по вкладам — $1263 и €0,05 евро. Она отметила, что это не является ошибкой и не может быть основанием отказа в регистрации. Однако Ермошина предложила не регистрировать Бабарико, заявив, что ЦИК получил письмо от Комитета госконтроля Белоруссии о том, что экс-банкир руководил преступной группой, «отмывавшей деньги». Члены ЦИК после этого единогласно проголосовали против регистрации Бабарико.

Ранее в интервью Forbes Цепкало, в прошлом — дипломат, заявил, что снятие его с выборов «будет означать фактически отмену президентских выборов как таковых, отмену даже теоретической возможности изменить существующую в стране власть легитимным способом».

Тогда в Беларуси, по всей видимости, будет устанавливаться другая форма правления типа КНДР или некоторых стран Арабского Востока, где выборы как таковые не рассматриваются как способ политического руководства.
Валерий Цепкало
 руководитель IT-кластера Парк высоких технологий

Бабарико также говорил Forbes, что отказ в его регистрации будет «означать фактическую отмену выборов». «Более того, в истории современной Беларуси ни разу не снимали с выборов кандидата, набравшего более 100 000 подписей. Но мы допускаем такую вероятность и имеем сценарий действий в таком случае», — заявил он.

На следующий день после выхода интервью, 18 июня, Бабарико задержали. С тех пор он остается в заключении. Бабарико предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов и даче взятки.

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