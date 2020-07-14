Песков рассказал, для чего Путин использует ручку

Череду публикаций с экспертными оценками, почему глава государства то бросает, то раскручивает ручку на совещаниях, 14 июля прервала «Медуза».
С соответствующим вопросом журналисты интернет-издания обратились к представителю лидера страны Дмитрию Пескову. Они поинтересовались, как россиянам относиться к таким новостям.
Ответ простой. Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать. Для того, чтобы работать.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Ранее во время совещаний Путин неоднократно то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.