19:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму. Авторами законопроекта выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений к Конституции, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (оба — «Единая Россия»).
Как ранее заявил «Ъ» Крашенинников, в законопроекте реализуется конституционное положение по поводу запрета призывов и действий по отчуждению российских территорий.
Такие призывы или действия мы признаем экстремистской деятельностью. К подобным действиям могут быть отнесены
какие-либодоговоренности с иностранным государством или организациями, разработка определенных планов и стратегий.
В ближайшее время Дума примет соответствующие поправки в КоАП и УК РФ о наказании за отчуждение российских территорий.
Ксения Веретенникова