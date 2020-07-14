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19:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.

Источник: Reuters

Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму. Авторами законопроекта выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений к Конституции, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас (оба — «Единая Россия»).

Как ранее заявил «Ъ» Крашенинников, в законопроекте реализуется конституционное положение по поводу запрета призывов и действий по отчуждению российских территорий.

Такие призывы или действия мы признаем экстремистской деятельностью. К подобным действиям могут быть отнесены какие-либо договоренности с иностранным государством или организациями, разработка определенных планов и стратегий.
Павел Крашенинников
председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

В ближайшее время Дума примет соответствующие поправки в КоАП и УК РФ о наказании за отчуждение российских территорий.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев поинтересовался у автора законопроекта, как быть с призывами к присоединению территорий к России, приравниваются ли они к экстремизму? «Приобретение и отчуждение — это разные понятия. В данном случае мы говорим об отчуждении», — ответил Крашенинников.

Ксения Веретенникова

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