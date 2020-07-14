20:39 (мск), источник: РИА Новости
Сенаторы разработали реформу системы опеки и усыновления
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о реформе правил усыновления и системы опеки над детьми, сообщается в
Авторы документа — руководитель временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.
Также предусматривается приоритетное право семей родственников на усыновление.
Помимо этого, сенаторы предлагают ввести требование обязательного совместного усыновления братьев и сестер.
Органы опеки смогут отступить от этого правила, если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья.
При этом усыновленные будут иметь право общаться со своими братьями и сестрами и знать, где они живут.
Власти будут обязаны учитывать мнение ребенка десяти лет и старше при принятии решения о его передаче под временную опеку, например, в случае задержания родителя или его экстренной госпитализации без сознания.
«В таких ситуациях ребенок передается родственникам, иным близким ребенку лицам на период отсутствия родителей, и только при отсутствии такой возможности — в специализированное учреждение, которое обязано незамедлительно вернуть ребенка родителям по первому их требованию», — указывают авторы документа.
Также в случаях, когда родители по уважительной причине не могут выполнять свои обязанности, например
Кроме того, законопроект запрещает возвращать детей в детский дом через три года после усыновления.
Также, усыновлять детей нельзя будет лицам, сменившим пол.