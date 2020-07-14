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20:40 (мск), источник: РБК

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Премьер-министры обеих стран договорились о возобновлении авиационного и железнодорожного сообщения, но точную дату не назвали.

Источник: РИА "Новости"

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — цитирует агентство Головченко. На уточняющий вопрос о датах белорусский премьер ответил: «Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения». Встреча премьеров прошла в Москве.

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РБК направил запрос пресс-секретарю премьер-министра России, а также обратился за комментариями в пресс-службы посольства России в Белоруссии и посольства Белоруссии в России.

Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией было прервано в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Первые ограничения на передвижение людей между Россией и Белоруссией были введены 16 марта. Тогда Мишустин распорядился частично закрыть границу с Белоруссией, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что в то время как в стране относительно спокойная ситуация, Россия уже «вся полыхает от коронавируса». Президент Белоруссии тогда уточнил, что с эпидемией нужно бороться «профессионально и точечно» и более эффективным средством является быстрая проверка на заболевание и оперативная постановка на карантин, а не закрытие границ.

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Позже Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии российских границ с 30 марта. «С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — гласил документ.

Лукашенко охарактеризовал закрытие границы как «головотяпство». По его словам, ситуация в его стране была не хуже, чем в России. «Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. И в то же время они внутри страны не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство», — заявлял президент Белоруссии.

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