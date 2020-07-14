Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

20:40 (мск), источник: РБК
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с
«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — цитирует агентство Головченко. На уточняющий вопрос о датах белорусский премьер ответил: «Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения». Встреча премьеров прошла в Москве.
РБК направил запрос
Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией было прервано в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Первые ограничения на передвижение людей между Россией и Белоруссией были введены 16 марта. Тогда Мишустин распорядился частично закрыть границу с Белоруссией, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что в то время как в стране относительно спокойная ситуация, Россия уже «вся полыхает от коронавируса». Президент Белоруссии тогда уточнил, что с эпидемией нужно бороться «профессионально и точечно» и более эффективным средством является быстрая проверка на заболевание и оперативная постановка на карантин, а не закрытие границ.
Позже Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии российских границ с 30 марта. «С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок
Лукашенко охарактеризовал закрытие границы как «головотяпство». По его словам, ситуация в его стране была не хуже, чем в России. «Я понимаю, если бы там возникла