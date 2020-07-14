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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган назвал исправлением ошибки изменение статуса собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал превращение собора Святой Софии (Айя-София) в мечеть исправлением ошибки. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает ТАСС.

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По его словам, это решение — следствие волеизъявления 83 миллионов граждан Турции. «В 1934 году ее превратили в музей. Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право», — объяснил глава государства.

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Эрдоган добавил, что, несмотря на изменение статуса собора, он будет оберегаться как объект культурного наследия. «При Фатихе (султан Мехмед II, захвативший Константинополь) Айя-София была принята в разрушенном состоянии, затем была превращена в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, делали ее еще красивее», — заключил турецкий лидер.

13 июля Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили изменение статуса собора. Турецкий лидер заверил, что доступ к святыне будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан. Эрдоган также подчеркнул, что будет обеспечена сохранность христианских святынь.

10 июля собор Святой Софии официально превратился в мечеть. Соответствующее решение принял Госсовет Турции.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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