Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
33Лучшие астрономические фото 2020 года
01:54 (мск), источник: ТАСС

Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Также американский лидер подписал указ, который предполагает отмену торгово-экономических преференций для Гонконга.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР.

Читайте также
США пообещали защитить жителей Гонконга

«Сегодня я подписал законопроект и исполнительный указ, чтобы привлечь Китай к ответственности за его дискриминационные действия в отношении народа Гонконга», — сказал он, выступая во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп уточнил, что речь идет об одобренном ранее Конгрессом законопроекте, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. «Этот закон дает моей администрации новые мощные инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, которые причастны к ущемлению свобод Гонконга», — заявил глава Белого дома.

Исполнительный указ же предполагает «отмену [торгово-экономических] преференций США для Гонконга». «К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта чувствительных [с точки зрения национальной безопасности] технологий», — подчеркнул американский лидер.

По мнению Трампа, в результате принятия властями Китая закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге этот специальный административный район «не сможет больше конкурировать со странами с рыночной экономикой».

Многие люди начнут покидать Гонконг, я подозреваю.
Дональд Трамп
президент США

«И у нас будет намного больше деловой активности из-за этого, потому что мы только что потеряли одного из конкурентов, и это действительно так, мы потеряли очень серьезного конкурента», — убежден американский лидер.

2 июля Сенат Конгресса единогласно одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. В частности, он предполагает введение ограничительных мер в отношении банков и компаний, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Накануне аналогичный законопроект тоже единогласно одобрила Палата представителей. После одобрения в Сенате документ отправился на подпись президенту.

Консул США в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности
Во время загрузки произошла ошибка.
7 июля© Ньюстюб
 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Эрдоган назвал исправлением ошибки изменение статуса собора
Конфликт Армении и Азербайджана: мирное население напугано
В России изменятся правила изъятия и опеки детей
В соцсетях шутят над необычными десертами турчанки (фото)
Племянница Трампа нашла у него психопатию
Вторая волна COVID-19 в Британии может унести сотни тысяч жизней
Gnezdo.ru
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Помнишь её? Какой стала через 20 лет (фото)
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кто отправил Медведева в отставку?
Hi-Tech
Популярный сервис приходит в Россию Ожидание закончится уже через день
Горячие темы на Авто
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 174
День сурка. 125
Ну вот опять пропустили!!!!! 114
Кино
Тело пропавшей без вести Наи Риверы нашли в озере 33-летняя звезда сериала «Лузеры» отправилась плавать на арендованной лодке
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Популярные темы на «Детях»
Старая мать-проблемы дочери? 646
А вы уже уволились что бы получить пособие по безработице?))) 176
Сложные отношения с мамой. 155
кто желает поиграть в сочинителей 151
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Спустя 6 часов допроса обвиняемый в убийствах Фургал сказал лишь одну вещь
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь