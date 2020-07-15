01:54 (мск), источник: ТАСС
Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге
Также американский лидер подписал указ, который предполагает отмену
ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене
«Сегодня я подписал законопроект и исполнительный указ, чтобы привлечь Китай к ответственности за его дискриминационные действия в отношении народа Гонконга», — сказал он, выступая во вторник на
Трамп уточнил, что речь идет об одобренном ранее Конгрессом законопроекте, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. «Этот закон дает моей администрации новые мощные инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, которые причастны к ущемлению свобод Гонконга», — заявил глава Белого дома.
Исполнительный указ же предполагает «отмену [торгово-экономических] преференций США для Гонконга». «К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта чувствительных [с точки зрения национальной безопасности] технологий», — подчеркнул американский лидер.
По мнению Трампа, в результате принятия властями Китая закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге этот специальный административный район «не сможет больше конкурировать со странами с рыночной экономикой».
Многие люди начнут покидать Гонконг, я подозреваю.
«И у нас будет намного больше деловой активности
2 июля Сенат Конгресса единогласно одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. В частности, он предполагает введение ограничительных мер в отношении банков и компаний, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Накануне аналогичный законопроект тоже единогласно одобрила Палата представителей. После одобрения в Сенате документ отправился на подпись президенту.