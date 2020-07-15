Тимошенко заявила, что Украину отдают «международным спекулянтам»

«Во время последней перед летними каникулами пленарной недели принято суммировать результаты работы Верховной рады за целый год. Будем откровенны — сегодня эти итоги печальны», — написала политик в своем Facebook.
По ее словам, президентское большинство в Раде (партия «Слуга народа». — прим. ред.) стало «послушным» инструментом, с помощью которого Зеленский «передает» Украину под контроль «международных финансовых спекулянтов».
«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы “слуг народа”. Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — заключила Тимошенко.
Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш обвинила Зеленского в том, что он ввел избирателей в заблуждение: на выборах обещал политику «новых лиц» во власти, однако среди чиновников до сих пор можно найти людей, связанных с предыдущим президентом Петром Порошенко.