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06:44 (мск), источник: ТАСС

NYT: бывший генпрокурор США Джефф Сешнс проиграл праймериз в борьбе за кресло сенатора

Борьбу от республиканцев продолжит бывший тренер по американскому футболу Томми Табервилл.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс проиграл первичные выборы Республиканской партии в попытке выдвинуться сенатором от штата Алабама. Как сообщила во вторник газета The New York Times, борьбу от республиканцев продолжит бывший тренер по американскому футболу в Обернском университете Томми Табервилл.

Обработка бюллетеней еще не завершена, однако уже сейчас можно говорить об уверенной победе Табервилла, за которого проголосовали 61,2% избирателей. Сешнс по итогам обработки 92% бюллетеней заручился поддержкой 38,8% жителей Алабамы.

В ноябре Табервилл сразится за выдвижение сенатором от Алабамы с демократом Дагом Джонсом (от штата Алабама), который представляет этот штат в верхней палате Конгресса США с января 2018 года. Республиканец Сешнс на протяжении 20 лет представлял в Сенате свой родной штат — Алабаму. Кресло сенатора он оставил в 2017 году, когда возглавил американский Минюст.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп отправил Сешнса в отставку. Главная причина резкого недовольства им американского лидера заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Москвой. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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