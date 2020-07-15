06:44 (мск), источник: ТАСС
NYT: бывший генпрокурор США Джефф Сешнс проиграл праймериз в борьбе за кресло сенатора
Борьбу от республиканцев продолжит бывший тренер по американскому футболу Томми Табервилл.
Обработка бюллетеней еще не завершена, однако уже сейчас можно говорить об уверенной победе Табервилла, за которого проголосовали 61,2% избирателей. Сешнс по итогам обработки 92% бюллетеней заручился поддержкой 38,8% жителей Алабамы.
В ноябре Табервилл сразится за выдвижение сенатором от Алабамы с демократом Дагом Джонсом (от штата Алабама), который представляет этот штат в верхней палате Конгресса США с января 2018 года. Республиканец Сешнс на протяжении 20 лет представлял в Сенате свой родной штат — Алабаму. Кресло сенатора он оставил в 2017 году, когда возглавил американский Минюст.
В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп отправил Сешнса в отставку. Главная причина резкого недовольства им американского лидера заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Москвой. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в