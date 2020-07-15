Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин

ЦИК Белоруссии опубликовала в печатном номере газеты «СБ. Беларусь сегодня» декларации пяти кандидатов в президенты страны за 2019 год. Фотографии документов на своем сайте привело издание TUT.by.
Из них следует, что действующий глава государства Александр Лукашенко в прошлом году заработал 117 068 белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей). Речь идет о его зарплате — 9755 белорусских рублей (286 тыс. российских) в месяц.
При этом в декларации не указано сведений ни о каком имуществе — домах, квартирах, участках либо гаражах. Другого имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко, согласно документу, также нет.
Доход супруги президента Галины Лукашенко за прошлый год составил 5560 белорусских рублей (около 161 тыс. российских рублей). Как следует из документа, это пенсия и доход от акций.
Женщине принадлежит жилой дом площадью 196 кв. м в городе Шклов Могилевской области, половина дома площадью 54 кв. м в Шкловском районе и земельный участок. Также Галина Лукашенко владеет 56 акциями Шкловского маслодельного завода.
В последний раз Лукашенко отчитывался о доходах перед предыдущими выборами президента, которые прошли в 2015 году. Как и сейчас, в декларации за 2014 год была упомянута только президентская зарплата — более 551 млн белорусских рублей.
«СБ. Беларусь» опубликовала также декларации о доходах других четырех кандидатов в президенты: сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анны Канопацкой, лидера партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергея Череченя и супруги находящегося в СИЗО видеоблогера Сергея Тихановского Светланы.
Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 белорусских рублей заработной платы и квартиру в Минске площадью 49,8 кв. м, Канопацкая — доход 45,7 тыс. белорусских рублей, квартиру в Минске площадью 84,7 кв. м, административное помещение площадью 47,7 кв. м, Land Rover 2017 года выпуска и 91 акцию ОАО «Пуховичский КХП».
Тихановская заработала в 2019 году 15,7 тыс. белорусских рублей — это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимостью и автомобилем она не владеет, но имеет доли в уставных фондах двух юрлиц. Черечень указал доход 96 тыс. белорусских рублей, речь идет о договорах купли-продажи. У него в собственности нет недвижимости, но есть доли в уставных фондах двух юрлиц.
ЦИК Белоруссии зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты накануне, 14 июля. Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался основным соперником Лукашенко на выборах 9 августа, в регистрации было отказано. Решение было принято из-за несоответствий в его декларации о доходах и участии иностранной организации в его предвыборной кампании. В июне Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Не зарегистрировали и оппозиционера Валерия Цепкало, который, по данным комиссии, не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку.
После решения ЦИК в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с силами правопорядка. По данным правозащитного центра «Весна», только в столице были задержаны около 200 человек. После несанкционированных акций было заведено уголовное дело.
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