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18:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Меркель осудили заявления о необходимости пересмотра «Минска»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре негативно оценили недавние заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские соглашения по Донбассу, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Кроме того, главы двух стран подтвердили безальтернативность договоренностей, достигнутых в Минске, как единственной основы для урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Путина, попытки украинских властей исказить содержание документа контрпродуктивны.

«Отмечена важность полной и безусловной реализации “Комплекса мер” и решений, принятых на саммитах “нормандского квартета”, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — уточнили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Минские соглашения во многом потеряли свою актуальность.

Комментируя это заявление, замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отметил, что если Киев в ближайшее время подтвердит или не опровергнет слова Резникова, то это будет означать выход Украины из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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