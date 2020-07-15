17:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Избирателям расширяют удобство
Госдума внесла нарушение регламента в поправки о трехдневном голосовании.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий проводить выборы в течение трех дней и организовывать голосование вне избирательных участков по примеру прошедшего с 25 июня по 1 июля плебисцита по поправкам к Конституции. Инициатива была оформлена в виде поправок к законопроекту, принятому в первом чтении еще восемь лет назад и касающемуся партийного представительства в избирательных комиссиях. Это возмутило депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»: они утверждают, что произошло грубейшее нарушение регламента. На итоге голосования это не сказалось, но,
Как ранее сообщал «Ъ», комитет Госдумы по контролю и регламенту во вторник, 14 июля, одобрил поправки об изменении процедуры выборов. При этом законопроект, к которому они были поданы, внес в Думу Дмитрий Медведев в 2012 году, во время своего президентства. Документ касался предоставления партиям права менять своих представителей в избирательных комиссиях и сам ход голосования на выборах не затрагивал.
Полемика ожидаемо продолжилась на пленарном заседании в среду: депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил снять законопроект с рассмотрения, поскольку поправки о голосовании в течение трех дней и вне избирательных участков в корне меняют его суть. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова (ЕР) возразила: у законопроекта сменилось название (в первом чтении он был принят под названием «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а теперь называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Иванова такой подход возмутил:
Вы на регламент наплевали. Комитет по регламенту сам внаглую его нарушает. Любому законопроекту поменяйте во втором чтении название — и
финансово-экономическоеобоснование не нужно будет. Можно принимать что угодно под эту лавочку! Коллеги, вы парламент или нет? Регламент порвать или что? Вы все равно эту гадость протащите, но сделайте это хотя бы честно!
Отметим, что председатель Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) неоднократно заявлял о недопустимости внесения поправок, меняющих концепцию законопроекта. Согласно регламенту нижней палаты, такие поправки должны быть рекомендованы к отклонению. Тем не менее в последнее время в Думе несколько раз «ускоряли» таким образом прохождение законопроектов. Например, в марте изменения в КоАП об ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования внесли ко второму чтению законопроекта, посвященного другой теме. Тогда пояснялось, что это сделано в целях экономии времени: голосование планировалось проводить 22 апреля. По такой же схеме в мае принимались поправки, допускающие на выборах всех уровней голосование по почте и дистанционное электронное голосование.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к депутатам ЕР: «Вы совершаете большую политическую ошибку, которая будет иметь последствия для вашей партии». «Это грубейшее нарушение регламента. Если вы будете игнорировать мнение фракции, мы вынуждены будем уйти», — сказал первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Ольга Савастьянова терпеливо объясняла коллегам из других фракций, что принять законопроект необходимо для удобства избирателей, которое они в полной мере почувствовали во время семидневного конституционного плебисцита: это, по мнению Савастьяновой, доказано активным участием в нем граждан. Отметим, что явка за семь дней составила 67,97%, что менее чем на полпроцента больше явки на вполне классическое однодневное голосование на выборах президента в 2018 году.
В итоге коммунисты не стали торопиться с уходом из зала, и за законопроект во втором чтении проголосовали 285 депутатов при 57 против. От рассмотрения его сразу же в третьем чтении было решено отказаться, чтобы дать оппозиционным фракциям возможность подготовить выступления. Третье чтение назначено на 21 июля.
Таким образом, именно эти новшества не будут применяться в единый день голосования 13 сентября 2020 года, но уже в 2021 году выборы, в том числе думские, могут пройти в соответствии с новыми правилами.
Напомним, после плебисцита спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИКа Элла Памфилова выступили с предложением распространить практику многодневного голосования на выборы. Как уже сообщал «Ъ», более 600 членов участковых избирательных комиссий подписали открытое письмо в Центризбирком, Госдуму и Совет федерации с просьбой отказаться от идеи многодневного голосования. Они заявляют, что такой порядок — это «ухудшение условий и без того изнурительного труда», притом что денежное вознаграждение не увеличивается пропорционально.
Ксения Веретенникова