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18:37 (мск), источник: RTVi

Госдеп США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, которые попадают под санкции

Госдепартамент США собирается исключить из списка освобожденных от санкций проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом 15 июня заявил глава ведомства Майк Помпео.

Источник: AP 2020

По словам Помпео, после исключения из санкционного списка проекты попадут под действие санкций, введенных в 2017 году актом CAATSA.

Помпео уточнил, что теперь все инвестиции в «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» могут стать основанием для введения американских санкций. «Уходите сейчас или ждите последствий», — добавил он.

Как отметил Помпео, США не считают оба проекта коммерческими — по его словам, их можно считать рычагами давления Кремля на европейские страны.

«Северный поток — 2» и «Турецкий поток», по словам Помпео, подрывают безопасность стран НАТО.

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За несколько дней до заявления Помпео глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст обратился к властям США и призвал их не ужесточать санкции против «Северного потока — 2». Он добавил, что это плохо скажется на партнерстве между странами.

CAATSA — американский закон «о противостоянии противникам Америки посредством санкций». По нему санкции ввели против организаций и людей, которых считают причастными к кибератакам против США. Кроме того, закон предложил ввести санкции против компаний, которые занимаются добычей нефти и против трубопроводов для экспорта.

В начале июня в Сенат США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Республиканцы предложили наложить ограничения на все, что касается прокладки труб.

Также законопроект предлагает включить в санкционный список компании, которые занимаются страховкой судов и обеспечением их оборудованием.

«Северный поток — 2» — проект газопровода, который прокладывают по Балтийскому морю от побережья России до Германии. Предполагалось, что его завершат в конце 2019 года, но сначала процесс остановила Дания, которая потребовала разрешение на прокладку через свою исключительную экономическую зону, а потом и санкции США. Сейчас трубопровод готов на 93%.

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