ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу крушения Boeing на Украине

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России, — сообщили в суде. — Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины». «Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», — отметил представитель суда.
Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая якобы принадлежала России. «Российская Федерация неоднократно отрицала свою причастность к уничтожению самолета», — добавили в суде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Гааги обратиться в ЕСПЧ в связи с катастрофой малайзийского Boeing — это еще один удар по российско-нидерландским отношениям. По ее словам, «данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины». В этой связи Захарова обратила внимание на то, что Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Она пояснила, что события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, показали, что «Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования». Она указала, что «отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной».
Пассажирский «Boeing-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, трое из которых являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины.
Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.