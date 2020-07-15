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20:29 (мск), источник: Коммерсантъ

The Times: Трамп хочет встретиться с Путиным на полях сессии Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп желает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до выборов главы Соединенных Штатов, которые намечены на ноябрь 2020 года. Скорее всего, такая встреча состоится 15 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить сессия Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает британское издание The Times без указания источника информации.

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В публикации говорится, что госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил желание Трампа провести такую встречу в разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым 13 июля. МИД России сообщал, что в ходе этих переговоров стороны обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран—постоянных членов Совбеза ООН, которую инициировал президент Владимир Путин.

Напомним, сроки и место проведения саммита лидеров «ядерной пятерки» пока неизвестны. Инициативу выдвинул Путин во время выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в январе. Идею поддержали остальные государства — Великобритания, Китай, США и Франция. По данным «Ъ», Путин намеревался выступить на открытии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. До сих пор Владимир Путин четыре раза выступал с трибуны ООН — в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах.

Путин предложил провести встречу лидеров стран-основательниц ООН
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23 января© Ньюстюб
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