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21:33 (мск), источник: ТАСС

Помпео: Трамп в случае победы на выборах будет считать КНР самым крупным вызовом

Госсекретарь США отметил, что предыдущие американские администрации не уделяли вопросу перестройки отношений с КНР должного внимания.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет считать самым крупным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона шаги Китая на международной арене. Об этом сообщил в среду на видеоконференции, организованной газетой The Hill, госсекретарь США Майкл Помпео.

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Его попросили пояснить, каким окажется ключевой пункт внешнеполитической повестки дня Трампа в ходе второго срока пребывания на посту главы государства в случае победы на ноябрьских выборах. «Мы говорили о глобальных задачах, чтобы сохранить американские свободы. Если вы спросите меня, каким с точки зрения национальной безопасности будет самый большой вызов второго срока, то, безусловно, речь идет о Коммунистической партии Китая. Мы на этом концентрировали внимание с начала пребывания администрации Трампа у власти», — ответил руководитель внешнеполитического ведомства США.

На его взгляд, предыдущие американские администрации не уделяли вопросу перестройки отношений с КНР должного внимания. В связи с этим Помпео выразил мнение, что Пекин пользовался как слабостью Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность и торговли, так и его нежеланием заниматься ситуацией в Южно-Китайском море. «Предыдущие администрации попросту отказывались предпринимать действия, необходимые для того, чтобы защитить свободы американского народа от угроз, которые исходят от Коммунистической партии Китая», — утверждал Помпео.

По его словам, Трамп настроен на то, чтобы «давать отпор» Китаю. США хотят выстроить с КНР «справедливые отношения по принципу взаимности», заверил Помпео.

У него поинтересовались, готов ли он будет продолжать работать в качестве шефа американской дипломатии, если такое предложение поступит от Трампа после победы на ноябрьских выборах. «Если президент Трамп попросит меня служить во второй [его] администрации, то это стало бы [для меня] подлинной честью», — ответил Помпео.

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