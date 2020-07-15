21:33 (мск), источник: ТАСС
Помпео: Трамп в случае победы на выборах будет считать КНР самым крупным вызовом
Госсекретарь США отметил, что предыдущие американские администрации не уделяли вопросу перестройки отношений с КНР должного внимания.
ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет считать самым крупным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона шаги Китая на международной арене. Об этом сообщил в среду на видеоконференции, организованной газетой The Hill, госсекретарь США Майкл Помпео.
Его попросили пояснить, каким окажется ключевой пункт внешнеполитической повестки дня Трампа в ходе второго срока пребывания на посту главы государства в случае победы на ноябрьских выборах. «Мы говорили о глобальных задачах, чтобы сохранить американские свободы. Если вы спросите меня, каким с точки зрения национальной безопасности будет самый большой вызов второго срока, то, безусловно, речь идет о Коммунистической партии Китая. Мы на этом концентрировали внимание с начала пребывания администрации Трампа у власти», — ответил руководитель внешнеполитического ведомства США.
На его взгляд, предыдущие американские администрации не уделяли вопросу перестройки отношений с КНР должного внимания. В связи с этим Помпео выразил мнение, что Пекин пользовался как слабостью Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность и торговли, так и его нежеланием заниматься ситуацией в
У него поинтересовались, готов ли он будет продолжать работать в качестве шефа американской дипломатии, если такое предложение поступит от Трампа после победы на ноябрьских выборах. «Если президент Трамп попросит меня служить во второй [его] администрации, то это стало бы [для меня] подлинной честью», — ответил Помпео.