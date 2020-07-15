Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
15 июля, источник: Lenta.Ru

В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России

Правоохранительные органы Белоруссии арестовали средства супруги замминистра финансов России Андрея Круглова, хранящиеся на счете в Белгазпромбанке. Об этом сообщил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет о трех миллионах евро. «В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — заявил он.

Читайте также
В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Дягилев добавил, что «для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи».

О незаконных операциях, проводимых через «черную кассу» Белгазпромбанка, сообщалось ранее. Одна из схем, по данным следствия, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации.

Следствие считает, что глава Белгазпромбанка Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти заявляли, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из “Газпрома”» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).

 Миллионеры написали петицию об увеличении налогов. Реакция Кремля
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Помпео назвал самый большой вызов для Трампа после выборов
США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Мир ждет резкое падение рождаемости. В чем причина
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Россия и ОПЕК договорились по добыче нефти. Что будет с рублем
Самый богатый индиец обошел Маска в списке миллиардеров
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Водителей в РФ с 1 июля ждут неприятные сюрпризы
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Новый Xiaomi скоро появится в России. Что известно По цене от 8 тысяч рублей
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Кино
60-летняя звезда «Грязных танцев» снимется в танцевальном фильме Дженнифер Грей, сыгравшая Бэби, готовится снова появиться на экранах
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Главный признак бессимптомного COVID-19. Запомните это
Фото 73-летней Варлей в бикини произвело фурор
Дети
Фото беременной 35-летней Кэти Перри растрогали поклонников Певица скоро родит первенца
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Ефремов уже почти при смерти
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь