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07:35 (мск), источник: РИА Новости

На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения

ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью, в 03.40 (02.40 мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад», — написала Степанян в Facebook.

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По ее словам, азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», — сказала Степанян, отметив, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Минобороны Азербайджана, со своей стороны, подтвердило возобновление столкновений в товузском направлении границы с Арменией.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

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