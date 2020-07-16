07:35 (мск), источник: РИА Новости
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости.
«Ночью, в 03.40 (02.40 мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад», — написала Степанян в Facebook.
По ее словам, азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.
«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», — сказала Степанян, отметив, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
Минобороны Азербайджана, со своей стороны, подтвердило возобновление столкновений в товузском направлении границы с Арменией.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.