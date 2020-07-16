16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Байден почти вдвое увеличил отрыв от Трампа
Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом, бывший
Чуть менее месяца назад за Байдена отдали бы свои голоса 49% американцев, а за Дональда Трампа — 41%. Бывший
Нынешний опрос Квиннипэкского университета также показывает недовольство избирателей работой Дональда Трампа на посту президента, особенно в сфере экономики: 53% высказались неодобрительно, 44% — одобрительно. И это худший показатель Дональда Трампа в сфере экономики с августа 2017 года.
Работу президента по борьбе с пандемией коронавируса одобрили 35% опрошенных, работу Джо Байдена — 59%, решение проблемы расового неравенства Дональдом Трампом одобрили 30% опрошенных, Джо Байденом — 62%. На вопрос о честности 31% опрошенных заявили, что Трамп честный, а 66% считают его нечестным. В отношении Джо Байдена эти показатели составляют 46% и 42% соответственно. Только 37% опрошенных считают, что Дональд Трамп заботится о простых американцах, и 59% полагают, что о них заботится Джо Байден.
Алена Миклашевская