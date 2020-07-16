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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвал угрозу санкций США против газопроводов давлением на бизнес

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США о введении дополнительных санкций против «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока» грубым давлением на европейских бизнес. В Германии заявили, что их позиция по строительству «Северного потока-2» остается неизменной.

Источник: AP 2020

«Это продолжение негативных проявлений, продолжение грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании», — сказал Песков журналистам. По его словам, США проявляют недобросовестную конкуренцию и пытаются заставить европейцев «покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям».

В Берлине позиция по газопроводу остается неизменной. ФРГ призывает США не вводить санкции и утверждает, что «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России. «Мы приняли к сведению высказывания госсекретаря США. Позиция правительства ФРГ по отношению к “Северному потоку- 2” была много раз изложена и остается неизменной», — сказал представитель Кабинета министров ФРГ ТАСС.

Напомним, США угрожают ввести против европейских кредиторов «Северного потока-2» санкции задним числом. Госсекретарь Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно», иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США.

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