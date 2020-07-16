МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

«Мы оцениваем это как деятельность России по дезинформации, возможно, направленную на создание противоречий между Польшей и Украиной. На это указывают задававшиеся вопросы», — сказал Чапутович.
Он заявил, что борьба с «российской дезинформацией» продолжается.
«Мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других», — добавил он. Власти Польши уже начали расследование случившегося, и если оно стало результатом чьей-то халатности, последуют выводы.
Комментируя содержание разговора Анджея Дуды с пранкером, Чапутович счел, что президент держался хорошо.
«Ответы президента были правильными и не подвергали Польшу угрозе каких-либо недоразумений в отношениях с другими странами», — сказал глава польского МИДа.
Накануне инцидент со звонком российских пранкеров президенту комментировала спикер сейма Польши Эльжбета Витек. Она заявила, что этот случай не является необычным, поскольку жертвами обмана со стороны пранкеров уже становились политики по всему миру.
Пранкеры позвонили президенту Польши вскоре после его победы на президентских выборах, прошедших в выходные. В разговоре телефонный хулиган представился генсеком ООН Антонио Гутерришем. Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказывал РБК, что они связались с Дудой через офис президента, представившись ассистентами генсека.
«То есть мы оставили свой номер как якобы ассистенты генсека ООН, они нам два раза перезванивали, уточняли детали, и где-то за два часа до самого разговора нам дали номер офиса президента, в котором он тогда находился, где нас и переключили на него», — сказал Кузнецов.
В разговоре пранкер поздравил Дуду с победой, после чего начал задавать провокационные вопросы, в том числе об эпидемии коронавируса в стране, сносе советских памятников и планах по захвату Львова.
После предложения звонившего забрать украинские территории, «например Львов и многие другие», Дуда начал заикаться и отвечать сбивчиво: «Что, простите? .. Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Нет, нет, нет».
Подлинность записи, опубликованной на YouTube, подтвердил офис президента. Сам Дуда в Twitter написал, что сумел во время разговора понять, что его обманывают. «Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает слово “zubrówka” так хорошо, хотя голос был очень похожим», — написал он и добавил смайлик.
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