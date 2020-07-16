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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Если будет принят закон о проведении выборов в течение нескольких дней, встанет вопрос о переносе единого дня голосования с сентября на лето, предупредила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила это на заседании экспертной площадки при комиссии.

Источник: РИА "Новости"

«Самый неудачный месяц, который может быть при таких условиях — это сентябрь. У нас 49 000 участков в школах. Начинать работу (избирательным комиссиям) надо в четверг. А сентябрь — это начало учебного года, у нас учителей много в комиссиях», — сказала Памфилова.

Единый день голосования во второе воскресенье сентября был введен в 2012 году после принятия пакета соответствующих поправок.

На всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию действовали особые правила, связанные в том числе с угрозой заражения избирателей коронавирусом. Из заботы о здоровье избирателей и членов избиркомов и наблюдателей, ЦИК растянул выборы на семь дней. После этого Памфилова сообщила Путину, что избирателям такая схема понравилась.

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15 июля 2020 года Госдума одобрила поправки в закон, допускающие проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней, если так решит ЦИК. Также эти поправки разрешают ЦИК проводить голосование вне участков, в том числе во дворах и на придомовых территориях. Кроме того, поправки дают ЦИК право устанавливать «иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования».

В случае принятия решения о проведении «многодневки» голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. Это касается выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Федерации и местного референдума.

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