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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

«Бессмертный полк» не состоится 26 июля

Шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили организаторы.

Источник: РИА "Новости"

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — сказали в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Организаторы мероприятия добавили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

По последним данным, в России коронавирусом заразились более 752 тыс. человек, суточный прирост составил 6,4 тыс.

Народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Василий Лановой предложил отложить шествие до 9 мая следующего года.
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«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал он.

Напомним, в этом году в условиях пандемии «Бессмертный полк» прошел 9 мая онлайн. После этого было решено организовать традиционное шествие 26 июля — в день Военно-Морского флота.

Вчера, 15 июля, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что из-за неоднозначной эпидемиологической обстановки в регионах мероприятие может быть перенесено на 2 сентября.

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