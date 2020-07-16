15:48 (мск), источник: Коммерсантъ
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
Шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили организаторы.
«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер
По последним данным, в России коронавирусом заразились более 752 тыс. человек, суточный прирост составил 6,4 тыс.
«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал он.
Напомним, в этом году в условиях пандемии «Бессмертный полк» прошел 9 мая онлайн. После этого было решено организовать традиционное шествие 26 июля — в день
Вчера, 15 июля, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что