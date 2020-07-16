Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события этого дня
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16:43 (мск), источник: РИА Новости

В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19, утверждает Центр кибербезопасности Соединенного Королевства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 16.07
Инфицировано752 797+6 428
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
3.0716.07
Скончалось11 937+167
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
3.0716.07
Выздоровело531 692+8 443
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
3.0716.07
Инфицировано13 583 763+225 771
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
3.0716.07
Скончалось584 922+5 413
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
3.0716.07
Выздоровело7 600 418+159 087
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
3.0716.07
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«Национальный центр кибербезопасости Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады расценивают APT29 (также известную как Dukes и Cozy Bear) как занимающуюся кибершпионажем группу, почти наверняка являющуюся частью российских разведструктур. Агентство по национальной безопасности США согласно с такой оценкой… В течение 2020 года APT29 атаковала различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве», — говорится в заявлении Центра.

Хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для атаки на организации по всему миру.

Коронавирус в Великобритании
 В России ответили на угрозы США
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
В Крыму закончились места для отдыхающих
Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре
Когда и как банк заблокирует вашу карту: новые правила
Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова
МИД Польши отреагировал на розыгрыш Дуды пранкерами из России
Названы самые безопасные медицинские маски
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Hi-Tech
Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в кафе Это опасно
Горячие темы на Авто
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 179
Голубой, чёрный, или зелёный? 171
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь