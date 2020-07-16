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17:23 (мск), источник: ТАСС

Клишас не считает, что нужно переносить единый день голосования

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает, что в связи с многодневным голосованием потребуется переносить единый день голосования, который проходит в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

«Моя позиция не поменялась. Сентябрь. Но обсуждать можно любые варианты», — сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос, согласен ли он с позицией главы ЦИК о необходимости переноса единого дня голосования в связи с возможным введением голосования в течение нескольких дней.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в четверг, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. По ее мнению, сентябрь является самым неудачным месяцем, так как потребуется корректировать учебный процесс в связи с тем, что почти половина всех избирательных участков расположена в школах, а в избиркомах традиционно задействовано много учителей.

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В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный в том числе на возможность проведения голосования в течение трех дней, а также на придомовых территориях и в местах общего пользования. ЦИК РФ обсуждает возможность голосования в течение нескольких дней на сентябрьских выборах.

Как поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, «например, исходя из ситуации с пандемией», вносить изменения в процедуру голосования «своим постановлением и определить порядок голосования». Таким образом, по ее словам, ЦИК может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, по его итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний. Согласно законодательству, единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов депутатов Госдумы — в третье воскресенье сентября.

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