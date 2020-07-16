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18:32 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле отвергли обвинения Британии в кибератаках

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал он.

Центр кибербезопасности Соединенного Королевства ранее заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.

Как следует из распространенной центром справки, хакеры пытались получить доступ к компьютерным системам разработчиков вакцины по всему миру, и многие из добытых ими данных не несли ценности с точки зрения разведки.

Группировка, вероятно, хранит похищенные данные для того, чтобы воспользоваться ими позже или в случае, если они станут значимыми. Хакеры, отмечает центр, сканировали принадлежащие разработчикам IP-адреса и находили уязвимости для проникновения. Для похищения логинов и паролей для доступа в компьютерные системы хакеры использовали фишинг.

В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне.

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