В Кремле отвергли обвинения Британии в кибератаках

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал он.
Центр кибербезопасности Соединенного Королевства ранее заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Как следует из распространенной центром справки, хакеры пытались получить доступ к компьютерным системам разработчиков вакцины по всему миру, и многие из добытых ими данных не несли ценности с точки зрения разведки.
Группировка, вероятно, хранит похищенные данные для того, чтобы воспользоваться ими позже или в случае, если они станут значимыми. Хакеры, отмечает центр, сканировали принадлежащие разработчикам IP-адреса и находили уязвимости для проникновения. Для похищения логинов и паролей для доступа в компьютерные системы хакеры использовали фишинг.
В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне.