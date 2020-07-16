Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
33Лучшие астрономические фото 2020 года
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
22:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Армения назвала преступной угрозу Азербайджана атаковать АЭС

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал угрозу Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС «конкретным преступлением».

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы пригрозил ударом по АЭС в случае ракетной атаки вооруженными силами Армении по Мингечевирскому водохранилищу.

Справка
Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территорииЧем закончится самый масштабный с 2016 года инцидент на границе двух стран.

По словам представителя Минобороны Армении, Азербайджан официально сообщил о готовности нанести удар по АЭС, хотя никаких заявлений со стороны Армении о возможных атаках на стратегические объекты не было. «Я рад, что наши политические деятели, дипломатический корпус, должностные лица уже поднимают этот вопрос в соответствующих органах, так как это (заявление.—"Ъ») должно стать поводом для очень серьезных выводов. Это конкретное преступление, — сказал господин Ованнисян журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Мингечевирское водохранилище является одним из глубоководных искусственных водоемов на территории Азербайджана. Обеспечение безопасности в Мингечевирской гидроэлектростанции является вопросом национальной безопасности страны. Армянская АЭС около города Мецамор в обычном режиме обеспечивает выработку около трети всей электроэнергии в стране.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля, на границе между странами произошли перестрелки. В последующие дни стороны также обвиняли друг друга в обстрелах. В Баку 14 июля утверждали, что с их стороны погибло 11 военнослужащих, а с армянской — «до сотни». В Ереване эту информацию называли фейком и заявили только о четырех погибших.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Крупного чиновника поймали на взятке
COVID-19 оказался неубиваем: мрачные прогнозы ВОЗ
СК рассказал о доказательствах причастности Фургала к убийствам
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Сгоревший корабль ВМС США может вызвать глобальную катастрофу
В Крыму закончились места для отдыхающих
Похожее на пришельца существо вынесло на пляж в Австралии
Майк Тайсон проведет бой с белой акулой
В России с 1 августа подорожает газ
Здоровье
Любимая еда россиян оказалась опасной Старайтесь, чтобы в вашем рационе было как можно меньше готовых продуктов.
Hi-Tech
Новый корейский гаджет умеет сам себя чистить (фото) В кейс встроены небольшие ультрафиолетовые лампы
Горячие темы на Авто
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 179
Голубой, чёрный, или зелёный? 175
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Пенсионеры удивлены. В августе пенсионеры получат подарок
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
Как молодая россиянка живет в ожидании пересадки легких (фото) Молодая и талантливая Катя ждет донора легких. Поможем ей дождаться и победить болезнь!
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь