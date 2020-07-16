22:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Армения назвала преступной угрозу Азербайджана атаковать АЭС
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал угрозу Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС «конкретным преступлением».
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По словам представителя Минобороны Армении, Азербайджан официально сообщил о готовности нанести удар по АЭС, хотя никаких заявлений со стороны Армении о возможных атаках на стратегические объекты не было. «Я рад, что наши политические деятели, дипломатический корпус, должностные лица уже поднимают этот вопрос в соответствующих органах, так как это (заявление.—"Ъ») должно стать поводом для очень серьезных выводов. Это конкретное преступление, — сказал господин Ованнисян журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Мингечевирское водохранилище является одним из глубоководных искусственных водоемов на территории Азербайджана. Обеспечение безопасности в Мингечевирской гидроэлектростанции является вопросом национальной безопасности страны. Армянская АЭС около города Мецамор в обычном режиме обеспечивает выработку около трети всей электроэнергии в стране.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля, на границе между странами произошли перестрелки. В последующие дни стороны также обвиняли друг друга в обстрелах. В Баку 14 июля утверждали, что с их стороны погибло 11 военнослужащих, а с армянской — «до сотни». В Ереване эту информацию называли фейком и заявили только о четырех погибших.