Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
9Скончался Эннио Морриконе
06:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил вице-премьер правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, отсутствие главы региона приводит «к некоторой нестабильности».

Читайте также
СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала

«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято», — сказал господин Трутнев (цитата по ТАСС).

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004—2005 годах. Губернатор свою вину не признает. В Хабаровске прошли многочисленные демонстрации в поддержку господина Фургала. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск в начале недели. Он подверг критике работу администрации края.

Источники «Ъ» также сообщили, что на данный момент Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового временно исполняющего обязанности. По их сведениям, кадровое решение может быть принято на этой неделе. Процесс замедлился из-за проблемы поиска кандидатов на эту должность, сказали источники.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Крупного чиновника поймали на взятке
COVID-19 оказался неубиваем: мрачные прогнозы ВОЗ
Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года
В России с 1 августа подорожает газ
От 30 и меньше. Какие пособия могут получить молодые семьи
Майк Тайсон проведет бой с белой акулой
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
Чем грозят путешествия за границу в 2020 году
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Новый корейский гаджет умеет сам себя чистить (фото) В кейс встроены небольшие ультрафиолетовые лампы
Горячие темы на Авто
Голубой, чёрный, или зелёный? 177
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Очередной совет Путину 117
С заботой о здоровье нации 115
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
8 мужских имен с сильной энергетикой Имена, которые «подарят» их обладателям силу, удачу и хорошую судьбу
Леди
Наталья Андрейченко очаровала сеть портретами на фоне заката Правда, не все поклонники узнали актрису.
Новости партнеров
96% заявили об удобстве разных форматов Общероссийского голосования
Такого активного участия в голосовании в России не было уже давно
Вот это приход. ВМС США просит моряков не покупать ЛСД в даркнете
Оскорбивший ветерана блогер возмутил Сеть: это просто за гранью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь