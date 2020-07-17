Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время

По его словам, отсутствие главы региона приводит «к некоторой нестабильности».
«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято», — сказал господин Трутнев (цитата по ТАСС).
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004—2005 годах. Губернатор свою вину не признает. В Хабаровске прошли многочисленные демонстрации в поддержку господина Фургала. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск в начале недели. Он подверг критике работу администрации края.
Источники «Ъ» также сообщили, что на данный момент Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового временно исполняющего обязанности. По их сведениям, кадровое решение может быть принято на этой неделе. Процесс замедлился из-за проблемы поиска кандидатов на эту должность, сказали источники.