Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поручил провести внезапную проверку армии

Президент России, главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Видео
Шойгу: обстановка остается напряженной

Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

В Министерстве обороны уточнили, что проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».

22 июня во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке Путин заявил, что обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена. По словам российского лидера, военные достойно выполняют свои задачи, а также хранят верность традициям.

 Миллионеры написали петицию об увеличении налогов. Реакция Кремля
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
В России зарегистрированы еще 6 406 случаев COVID-19
Пенсионерам разрешили возврат долгов частями. Новые правила
Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года
В Кыргызстане произошел резкий скачок COVID-19
К Земле приближается комета Неовайз (фото)
Следователи раскрыли детали расследования убийства царской семьи
Здоровье
Как похудеть в лице и щеках Рассказываем, как похудеть в лице без дорогих салонов и пластики, в домашних условиях.
Hi-Tech
США раскрыли свою «супер-пупер» ракету Пока что США «на годы» отстают от конкурентов по внедрению новейшего оружия
Горячие темы на Авто
Голубой, чёрный, или зелёный? 179
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Очередной совет Путину 117
С заботой о здоровье нации 117
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как на самом деле выглядят самые счастливые в мире семьи (фото) Листайте галерею!
Леди
Как молодая россиянка живет в ожидании пересадки легких (фото) Молодая и талантливая Катя ждет донора легких. Поможем ей дождаться и победить болезнь!
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь