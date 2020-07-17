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13:19 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле заявили о разочаровании работой Киева на переговорах по Донбассу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак испытывает разочарование от результативности работы украинской стороны в рамках переговоров по реализации Минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами и в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак. И пока, к сожалению, у него скорее, доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег», — сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, на «самых различных уровнях» российская сторона выражала обеспокоенность и сожаление тем, что Киев продолжает «не выполнять условия Минских соглашений».
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Итоги переговоров в Париже по этому вопросу не реализуются так же, добавил он. Это не приближает к развязке по вопросу урегулирования на Украине и здесь Россия, как одна из стран-гарантов, может только сожалеть, отметил Песков.

«Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом, и так далее. Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик».

«А нам всем хорошо известно, что наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и от общения с ними, что делает просто невозможным выработку нового документа. Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего», — сказал Песков.

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Кремль счел недопустимым изменения Минских договоренностей

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что в Москве не допускают возможности внесения изменений в Минские договоренности по урегулированию в Донбассе и считают их текст однозначным.

«Мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей, мы их читаем дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая призвана вывести ситуацию к урегулированию. Зафиксированная последовательность действий сформулирована таким образом, что она вообще не допускает возможности трактования», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва согласиться на внесение изменений в текст соглашений.

Он отметил, что Москва и Киев серьезно расходятся во мнениях относительно договоренностей, на Украине соглашения «не читают, а трактуют».

«Здесь не нужно быть крупным экспертом. Достаточно залезть на любой сайт и прочитать, любой человек, который более-менее следит за информацией, увидит, что сделано, а что не сделано, и что кем должно было быть сделано», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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