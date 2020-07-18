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10:28 (мск), источник: Интерфакс

Байден заявил, что узнал от разведки о планах России вмешаться в президентские выборы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Россия намерена вновь вмешаться в американские выборы в 2020 году, заявил бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным противником президента Дональда Трампа на будущих президентских выборах.

Источник: AP 2020

Байден пояснил, что для него проводят разведывательные брифинги, откуда он узнал якобы о планах России. «Мы знали (о планах России — ИФ) и раньше, и я гарантирую, что знаю об этом сейчас, потому что для меня снова проводят брифинги. Россияне по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт», — приводят западные СМИ слова Байдена, сказанные в ходе онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.

При этом он пригрозил, что если Россия продолжит вмешательство во внутренние дела США, а он, Байден, займет кресло президента в Белом доме, то Москве придется «заплатить настоящую цену» за это.

Он также обвинил Китай в попытках лишить американцев уверенности в честности результатов выборов 2020 года.

СМИ напоминают: на пресс-конференции 30 июня Байден говорил, что не получает брифинги о полученной США секретной информации. В то же время тогда он предположил, что скоро он попросит об этом в связи с сообщениями, будто Трамп не реагировал на доклады разведки о якобы предложенных Россией наградах движению «Талибан» (запрещено в РФ) за убийства американских военных в Афганистане.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала бойцам движения «Талибан» вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов. В Москве заявляли, что поступившая в The New York Times информация не соответствует действительности.

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