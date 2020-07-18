10:28 (мск), источник: Интерфакс
Байден заявил, что узнал от разведки о планах России вмешаться в президентские выборы
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Россия намерена вновь вмешаться в американские выборы в 2020 году, заявил бывший
Байден пояснил, что для него проводят разведывательные брифинги, откуда он узнал якобы о планах России. «Мы знали (о планах России — ИФ) и раньше, и я гарантирую, что знаю об этом сейчас, потому что для меня снова проводят брифинги. Россияне
Он также обвинил Китай в попытках лишить американцев уверенности в честности результатов выборов 2020 года.
СМИ напоминают: на
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала бойцам движения «Талибан» вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов. В Москве заявляли, что поступившая в The New York Times информация не соответствует действительности.