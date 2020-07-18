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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Южная Осетия обвинила Грузию в отлове осетинских летучих мышей для лаборатории Лугара

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — В Южной Осетии считают, что находящийся в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара проявляет интерес к югоосетинским летучим мышам в связи с американскими исследованиями по коронавирусам. В Тбилиси отвергают подобные предположения.

Источник: РИА "Новости"

«Усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет «Центр общественного здоровья им. Р. Лугара. (…) В 2018 году Агентство по уменьшению оборонной угрозы Минобороны США (DTRA) совместно с центром Лугара в качестве полевой лаборатории реализует проект стоимостью $2,9 млн по летучим мышам и коронавирусам. Программа рассчитана на 5 лет и реализуется с помощью НКО Eco Health Alliance», — сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

В спецслужбе добавили, что, согласно открытым данным, в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории систематически отлавливали рукокрылых в грузинском регионе Шида Картли, граничащем с Южной Осетией, в рамках проектов с финансированием со стороны DTRA и американского Центра по контролю заболеваний (CDC).

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В сообщении говорится, что, по состоянию на 2018 год, НКО Eco Health Alliance отобрала 270 летучих мышей девяти видов в трех странах Западной Азии: 90 особей в Турции (август 2018 года), Грузии (сентябрь 2018 года) и Иордании (октябрь 2018 года).

На интерес Центра Лугара к югоосетинским летучим мышам КГБ Южной Осетии обратил внимание после задержания 3 июля за нарушение госграницы 47-летнего гражданина Грузии Хвича Мгебришвили в окрестностях села Адзысар.

Задержанный рассказал, что хотел раздобыть в Южной Осетии так называемые коконы летучих мышей для последующей продажи в Грузии по цене $5 тыс. за штуку. «Касаясь причин своего перехода на территорию Южной Осетии, Мгебришвили пояснил, что главным предметом его интереса в РЮО были колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района», — говорится в сообщении, предоставленном «Интерфаксу».

Между тем, как заявили в КГБ Южной Осетии, «касаясь показаний Мгебришвили, необходимо пояснить, что обитающие в РЮО летучие мыши — остроухие ночницы, как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий».

В связи с этим в КГБ напомнили, что обитающая на территории Южной Осетии остроухая ночница (Myotis blythi) занесена в Красную книгу Южной Осетии, поэтому ее отлов и вывоз за границу квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом и влечет за собой наказание в виде лишения свободы.

В свою очередь МИД Южной Осетии напомнил о втором инциденте на границе с Грузией, случившемся 11 июля, когда грузинский гражданин Гахеладзе применил огнестрельное оружие против югоосетинских пограничников. После задержания он, как утверждают в югоосетинском МИДе, «дал показания, в которых признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы».

В связи с этим МИД отмечает, что в распоряжении компетентных органов Республики Южная Осетия имеется информация, дающая веские основания утверждать, что в данном случае имела место «не рядовая провокация, а спланированная спецоперация по добыче биологического материала — живых особей летучих мышей, ареалом обитания которых является территория Южной Осетии, район указанных сел».

В Грузии говорят о провокации

В Грузии отвергают обвинения югоосетинской стороны. Так, глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сказал журналистам в Тбилиси, что заявления об интересе лаборатории Лугара к югоосетинским летучим мышам являются «ложью и провокацией».

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По его словам, в лаборатории есть специальная группа, которая для исследований занимается сбором определенных образцов, однако обвинения со стороны Цхинвала, что якобы задержанный в Южной Осетии грузинский гражданин занимался отловом летучих мышей, которые могли впоследствии попасть в лабораторию Лугара, являются провокационными.

«В лаборатории Лугара проводится много исследований с использованием летучих мышей. Мы ищем бешенство в летучих мышах, другие заболевания, включая коронавирусы другого типа. Летучие мыши являются переносчиками различных заболеваний, и проводится много исследований», — сказал Гамкрелидзе, подчеркнув, что для этих целей сбором образцов занимаются специалисты, а не простые граждане и не на подконтрольной Южной Осетии территории.

В свою очередь первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал «глупостью» заявление КГБ Южной Осетии о том, что Центр Лугара якобы с 2012 года проявляет усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей. «Это настолько глупое заявление, что даже невозможно себе представить», — сказал Вольский журналистам, комментируя сообщения из Цхинвала.

По его словам, дискредитация лаборатории Лугара входит в интересы России. Как отметил Вольский, в центре Лугара работают грузинские врачи, и эта лаборатория готова принять российскую делегацию по международным правилам для осмотра объекта и проведения любых проверок.

Со своей стороны, родственники задержанного в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы Мгебришвили в беседе с журналистами также назвали несерьезным заявление КГБ Южной Осетии о том, что задержанный якобы перешел на подконтрольную Цхинвалу территорию для отлова летучих мышей и последующей их продажи в Грузии.

По мнению родственников задержанного, его могли заставить сделать такое признание. «Нормальный человек посмеется над этим. Какие мыши? Какая Америка?» — заявил журналистам брат задержанного Джумбер Мгебришвили.

Ранее в Тбилиси назвали незаконным задержание грузинского гражданина и потребовали его немедленного освобождения. При этом Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что при задержании гражданина Грузии ранили в ногу.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета. Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.

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