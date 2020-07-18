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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Азербайджан позвонил России по поводу внезапной проверки боеготовности

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к военно-дипломатическим кругам.

Источник: AP 2020

Разговор состоялся по инициативе Баку. Стороны обсуждали масштабную проверку Вооруженных сил России Южного и Западного военных округов, совпавшую по времени с эскалацией конфликта Баку и Еревана. Шойгу заверил Гасанова, что мероприятие плановое и никак не связано с боевыми действиями на границе двух государств.

«В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств двух стран», — добавил собеседник агентства.

17 июля президент России Владимир Путин дал распоряжение о внеплановой проверке войск двух округов, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Во время проверки будет проведено 56 тактических учений.

Бои на границе Армении и Азербайджана длятся с 12 июля. Стороны дают разную информацию о том, с чего началась эскалация конфликта, и обвиняют друг друга в провокациях. В столкновениях применяются артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.

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