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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В Канаде рассказали о невозможности убрать памятник солдатам СС

Мэр канадского города Оквилл Роб Бертон заявил, что хотел бы убрать памятник солдатам дивизии СС «Галичина» с украинского кладбища, но не может этого сделать. Об этом сообщает телеканал CBC.

«Лично для меня это противно: члены моей семьи погибли, сражаясь с нацистами. Если бы законы [провинции] Онтарио позволили мне убрать его, его не было бы уже 14 лет назад», — заявил Бертон.

По словам градоначальника, силами муниципалитета сделать такое невозможно. Связано это с тем, что местные власти не могут принимать решения насчет того, что находится на частных кладбищах, на одном из которых и расположен кенотаф — надгробный памятник в месте, которое не содержит останков.

Как сообщает CBC, глава полиции муниципалитета Халтон Стив Таннер согласился с призывами убрать монумент. «Лично я шокирован и удивлен, что такой памятник вообще существует», — отметил он.

Ранее сообщалось, что кенотаф осквернили между 19 и 21 июня, надпись на нем гласила Nazi war monument («Нацистский военный памятник»). Полиция из-за содержания граффити расследовала преступление как совершенное на почве ненависти. Спустя месяц стражам порядка пришлось выступить с разъяснением о том, что они не поддерживают нацистов ни в какой форме. Расследование еще не завершено.

Дивизия СС «Галичина», состоящая из украинских добровольцев, существовала в годы Второй мировой войны. Она входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года ее формально включили в состав Украинской национальной армии. В 1945 году решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.

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