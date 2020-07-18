Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
45Парад Победы в Москве
17:52 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны отвергли связь между учениями и обострением в Закавказье

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин категорически отверг связь между проводимыми ВС РФ мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

С 17 июля проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Как отметил Фомин, МО РФ проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск.

Читайте также
Азербайджан позвонил России по поводу внезапной проверки боеготовности

Замглавы Минобороны РФ сообщил, что «войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач». По его словам, объединения, соединения и воинские части выполнят комплекс мероприятий по подготовке на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. Всего от ВС РФ к проверке привлечены порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов.

«Отвечая на вопросы журналистов, Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении военного ведомства.

Добавляется, что в понедельник, 20 июля, Фоминым спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки.

«Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ «Кавказ — 2020», — приводятся в сообщении слова Фомина.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Справка
Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территорииЧем закончится самый масштабный с 2016 года инцидент на границе двух стран.
 Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить 'супер-пупер' ракеты США
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Байден узнал от разведки о планах России вмешаться в выборы
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Майю Санду выдвинули кандидатом в президенты Молдавии
Жители России увидят парад планет
Генри Кавилла позвали в Россию собирать компьютеры
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Gnezdo.ru
Как женщины арабов ходят дома без хиджаба. Фото
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Чем опасны бесплатные SIM-карты на улице Стоит ли их брать?
Горячие темы на Авто
Голубой, чёрный, или зелёный? 181
Женский и мужской взгляд на бабло 149
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 127
Быть на одной волне с человеком 133
Кино
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб Актриса показала себя на фото с ярким макияжем
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Дети
Мужчина встал на пути медведя ради спасения своих детей Отец-герой рассказал о пережитом
Леди
Юлия Высоцкая сделала новую прическу и стала неузнаваемой Новый лук артистки.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь