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18:56 (мск), источник: Ведомости

Генсек ООН призвал реформировать крупнейшие международные организации

Государства, которые лидировали более 70 лет назад, отказываются рассматривать изменения, необходимые для смены баланса сил в международных объединениях — в частности, в Организации объединенных наций (ООН) и организациях Бреттон-Вудской системы, передает Reuters слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Источник: AP 2020

Он призвал реформировать мировые организации во имя борьбы с неравенством — оно, по словам генерального секретаря ООН, «начинается сверху».

Бреттон-Вудским соглашением были основаны Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Примером сложившейся системы Гуттериш назвал механизмы голосования в Совете безопасности ООН и в советах финансовых организаций. Пандемия коронавируса, по его словам, «высветила переломы хрупкого скелета, на котором держатся построенные нами общества».

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок призвал страны G20 увеличить объем средств, выделяемых на гуманитарные цели. На текущий момент ООН заручилась $1,7 млрд, что неадекватно затратам, вызванным с распространением коронавируса. Лоукок заявил, что страны G20 должны «нарастить усилия или поплатиться позднее» (цитата по Reuters).

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