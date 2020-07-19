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01:33 (мск), источник: Life.ru

Украина названа самой криминальной страной в Европе

В мировом рейтинге она заняла 47-е место.

Источник: Reuters

Украина стала самой опасной страной в Европе с точки зрения криминогенной обстановки. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Numbeo.

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Специалисты проанализировали два индекса — преступности и безопасности, — находящиеся в обратной зависимости. Первый показатель на Украине оказался равен 48,85. Для сравнения: худшая ситуация в мире с криминалом в Венесуэле — 84,36.

В мировом рейтинге Украина занимает 47-е место. А в первой тройке самых криминальных стран Европы также оказались Швеция и Франция. Кроме того, в топ-10 антирейтинга безопасности вошли Молдавия, Ирландия, Бельгия, Великобритания, Италия, Босния и Герцеговина и Черногория.

Наиболее безопасной оказалась Словения, на втором и третьем месте — Швейцария и Эстония соответственно.

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