01:33 (мск), источник: Life.ru
Украина названа самой криминальной страной в Европе
В мировом рейтинге она заняла 47-е место.
Украина стала самой опасной страной в Европе с точки зрения криминогенной обстановки. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Numbeo.
Специалисты проанализировали два индекса — преступности и безопасности, — находящиеся в обратной зависимости. Первый показатель на Украине оказался равен 48,85. Для сравнения: худшая ситуация в мире с криминалом в Венесуэле — 84,36.
В мировом рейтинге Украина занимает 47-е место. А в первой тройке самых криминальных стран Европы также оказались Швеция и Франция. Кроме того, в топ-10 антирейтинга безопасности вошли Молдавия, Ирландия, Бельгия, Великобритания, Италия, Босния и Герцеговина и Черногория.
Наиболее безопасной оказалась Словения, на втором и третьем месте — Швейцария и Эстония соответственно.